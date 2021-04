Demon Slayer Hinokami Keppuutan: Urokodaki sarà un personaggio giocabile!

Il 2020, almeno nel mondo manga e anime, è stato senza dubbio l’anno di Koyoharu Gotoge. L’autrice a infatti raggiunto insperate vette di successo grazie alla sua opera prima, il manga Demon Slayer, che è diventato un fenomeno straordinario in Giappone ed è stato protagonista di impressionanti record di vendite. E così, dopo un film campione d’incassi come Mugen Train, e l’annuncio della seconda stagione dell’anime, prodotta dallo studio d’animazione Ufotable, il 2021 ci porterà anche l’adattamento videoludico dell’opera, con Demon Slayer Hinokami Keppuutan!

Il titolo, che sarà sviluppato da CyberConnect 2 e pubblicato da Aniplex, arriverà nel corso dell’anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Steam), e, stando a quanto annunciato ieri attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco, il roster dei personaggi giocabili si arricchirà di un volto (o meglio di una maschera) molto familiare e amata per i fan della serie: quella di Sakonji Urokodaki.

Nel tweet infatti veniva annunciato che il maestro di Tanjiro, e di tanti altri ammazzademoni prima di lui, tra cui il potentissimo Tomioka Giyu, sarà uno dei personaggi gocabili disponibili all’interno del titolo. Per quanto riguarda il gioco, per il momento si sa che avrà una modalità storia, che permetterà ai fan di rivivere le avventure di Tanjiro e di sua sorella Nezuko, ma anche un battle mode con il quale sfidarsi, impersonando diversi personaggi della storia.

Il titolo del gioco, Demon Slayer Hinokami Keppuutan, significa letteralmente “la leggenda dell’Hinokami” e si riferisce alla Danza del Fuoco che il padre di Tanjiro aveva insegnato al giovane ammazzademoni e che si rivelerà fondamentale nel corso della vicenda (non possiamo dire di più per evitare spoiler).

Aniplex ha deciso di dedicare al progetto la massima attenzione, ritardando anche il gioco per mobile Demon Slayer Keppuu Kengeki Royale, che avrebbe dovuto fare il suo esordio addirittura nel 2020.