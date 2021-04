Destiny 2: iniziano i Giochi dei Guardiani!

I Giochi dei Guardiani iniziano oggi, 20 aprile 2021, su Destiny 2. I guardiani di tutto il mondo combatteranno per la gloria rappresentando la propria classe preferita. Dopo aver stabilito una tregua con Caiatl, Imperatrice dei Cabal, il capo dell’Avanguardia Zavala solleva gli spiriti e fa innalzare gli stendardi di classe, dando il via alla competizione.

Cacciatori, stregoni e titani si affronteranno in sfide di coraggio, abilità e determinazione. Tali sfide permetteranno di ottenere allori da Eva Levante, via via che carte del contendente e trionfi vengono completati durante i Giochi dei Guardiani. Ogni settimana verrà annunciata la classe migliore.

I guardiani potranno guadagnare svariate ricompense nel corso di questo straordinario evento, come la mitragliatrice esotica Erede Legittimo e il suo catalizzatore, un astore esotico, oggetti di classe leggendari (uno per classe), due emblemi e un paio di shader. L’Everversum offrirà un nuovo set di decori universali dei Giochi dei Guardiani con oggetti di classe dotati di bagliore (uno per classe), un nuovo decoro per Erede Legittimo, emote esotici a tema sportivo e tanto altro.

Le Ricompense di Bungie saranno inoltre disponibili per coloro che avranno completato l’impresa introduttiva, sbloccando così la giacca dei Giochi dei Guardiani. I giocatori che partecipano alla cerimonia di chiusura dei Giochi dell’evento potranno sbloccare anche una spilla d’oro che celebra la classe vincente.

Il gradino del podio guadagnato a ogni cerimonia del fine settimana premierà i guardiani con un’aura d’oro, d’argento o di bronzo che durerà fino al week-end successivo. La classe vincente sarà comunicata durante la cerimonia di chiusura dei Giochi dei Guardiani, prevista per il 7-11 maggio: un trofeo sarà esposto alla Torre per riconoscere la bravura dei primi classificati per tutto l’anno.

I Giochi dei Guardiani saranno un evento gratuito per tutti i giocatori di Destiny 2. Iniziano oggi, 20 aprile, e terminano con la cerimonia di chiusura che avrà luogo dal 7 all’11 maggio. Non perdeteveli!