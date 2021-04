Apple Event: una nuova generazione di dispositivi

Come era previsto, l’Apple Event ci ha mostrato la direzione intrapresa da Apple per l’imminente nuova generazione di iMac e Ipad, della casa americana.

L’evento è stato dinamico e ben comunicato, come nella tradizione Apple, e ci ha introdotti ai prossimi iMac, Ipad e al nuovo telecomando per Apple Tv.

Il design e la potenza dei nuovi prodotti è sbalorditiva, con un Mac ancora più potente, compatto e al contempo ingrandito rispetto alla versione precedente. Un ipad che raggiunge le prestazioni di iMac Air (con sessioni dimostrative di videogame e di post produzione) e infine una piccolissima parentesi iniziale sul nuovo telecomando per Apple Tv.

Lo show ha mantenuto un ottimo ritmo e nei circa quaranta minuti si sono respirati i valori dell’azienda con la mela e la necessità di avere un nuovo sguardo verso il futuro.

Adesso non ci resta che aspettare e toccare con mano, ma prima andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche dei prodotti qui presentati:

Apple Event: Nuovo telecomando remoto per Apple Tv

Apple sta finalmente lanciando un nuovo telecomando ridisegnato per Apple TV. È realizzato in alluminio e dispone di pulsanti dedicati per la navigazione nei menu, che dovrebbero risolvere alcuni dei mal di testa causati dal telecomando precedente. Verrà spedito nella seconda metà di maggio con la nuova Apple TV 4K, che costa $ 179 o $ 199 a seconda del modello.

Apple Event: Nuovi iMac con M1

Questi iMac sono alimentati dal silicio M1 personalizzato di Apple, non dai processori Intel. I computer hanno un nuovo design in alluminio più sottile e sono disponibili nei colori rosso, blu, viola, arancione, giallo, argento e verde. Il nuovo design più sottile assomiglia molto a un grande iPad.

Apple afferma che il volume del computer è stato ridotto del 50%, ottenendo un computer più piccolo che può adattarsi più facilmente a una scrivania. Viene fornito con un display integrato da 24 pollici e una fotocamera migliorata in grado di registrare video 1080p in condizioni di scarsa illuminazione. Apple afferma che il display funziona a una risoluzione di “4.5K”.

Viene fornito con un nuovo connettore di alimentazione magnetico che ricorda i precedenti caricabatterie per laptop MagSafe di Apple e una tastiera leggermente aggiornata con un tasto emoji e un sensore di impronte digitali. I mouse e la tastiera di Apple hanno gli stessi colori dei nuovi iMac.

Il modello entry-level costa $ 1299 e una versione aggiornata costa $ 1499. I nuovi iMac saranno preordinabili il ​​30 aprile e saranno spediti nella seconda metà di maggio, ha detto Apple.

Anche i primi iMac di Apple, rilasciati 20 anni fa, erano disponibili in diversi colori.

Apple Event: Il chip M1 di Apple nel nuovo iPad Pro

Apple ha dichiarato martedì che rilascerà nuovi iPad Pro di fascia alta che utilizzano il chip M1 dell’azienda, che viene utilizzato anche nei suoi computer Mac. In precedenza, gli iPad utilizzavano chip della serie A, che sono ciò che alimenta gli iPhone dell’azienda. Apple afferma che è il tablet più potente sul mercato.

Include anche un connettore USB-C migliorato che consentirà all’iPad di connettersi a monitor ad alta risoluzione e scaricare le immagini da una fotocamera più rapidamente.

L’iPad Pro da 12,9 pollici presenta uno schermo migliorato che utilizza una serie di LED, è più luminoso e ha una risoluzione del colore migliore rispetto ai display precedenti che utilizzano una tecnologia chiamata Mini-LED.

L’iPad Pro avrà anche una fotocamera frontale da 12 megapixel con un obiettivo ultrawide che può eseguire automaticamente la panoramica per mantenere i soggetti umani nello scatto.

Alcuni modelli includeranno il supporto 5G, ha affermato Apple. Il modello da 11 pollici parte da $ 799 e il modello da 12,9 pollici costa $ 1099. Saranno disponibili per il preordine il 30 aprile e saranno spediti a fine maggio.