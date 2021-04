Rocket League: disponibile la Lamborghini Huracán STO

Psyonix e Automobili Lamborghini hanno annunciato che la Lamborghini Huracán STO sarà disponibile su Rocket League a partire da domani, 21 aprile, su tutte le piattaforme! Inoltre, Lamborghini sarà lo sponsor della Rocket League Championship Series (RLCS) X Lamborghini Open e un nuovo evento chiamato Battle of the Bulls. Di seguito tutti i dettagli ufficiali.

Il Bundle Lamborghini Huracán STO sarà disponibile nel Negozio Oggetti e contiene la Huracán STO, il Suono Motore Huracán STO, due set di Ruote Huracán STO (v1 e V2), l’Adesivo Huracán STO, lo Sfondo Giocatore e Antenna Huracán STO, e infine l’Antenna Lamborghini. Il Bundle Lamborghini Huracán STO sarà disponibile per 2000 crediti a partire da domani, 21 aprile, fino al 27 aprile. Uno Sfondo Giocatore Lamborghini sarà inoltre disponibile gratuitamente a partire da domani.

Lamborghini sarà anche lo sponsor principale per la RLCS X Lamborghini Open, la quale sarà l’ultima RLCS X per lo Spring Split dei Regionali Nord Americani. Inoltre, Psyonix e Lamborghini presentano Battle of the Bulls, un nuovo evento competitivo a cui parteciperanno alcuni dei migliori giocatori di Rocket League al mondo in dei match 1vs1. L’evento sarà una serie di cinque scontri 1vs1 che si svolgeranno durante la RLCS X Lamborghini Open, al vincitore andranno 5,000$ di premio, mentre i giocatori sconfitti riceveranno 1,000$ per ogni match. La RLCS X Lamborghini Open e Battle of the Bulls potranno essere visti in diretta su Twitch dal 23 al 25 aprile. Dopo la conclusione di Battle of the Bulls, un video cinematico dei match sarà disponibile su Rocket League Esports Youtube nella settimana del 26 aprile. Per scoprire di più sul Bundle Lamborghini Huracán STO, la RLCS X Lamborghini Open e Battle of the Bulls, vi consigliamo di leggere l’ultimo post del blog ufficiale QUI.