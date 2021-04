My Hero Academia e il cameo di… Mario!

L’ultimo capitolo (il 309) di My Hero Academia è arrivato con il numero settimanale di Weekly Shonen Jump, la rivista specializzata di Shueisha, e ha mostrato ai fan un breve flashback di ciò che è accaduto a Izuku Midoriya prima di lasciare l’ospedale dove era stato ricoverato in seguito alle ferite riportate nella Guerra di Liberalizzazione del Paranormale e nello scontro con Shigaraki.

Al di là degli eventi legati alla trama però, l’occhio dei fan è caduto su un divertentissimo easter egg che ha evidenziato ancora una volta la passione di Kohei Horikoshi per tutta la cultura che potremmo definire “nerd”. Quando infatti Deku ricorda l’ultima visita in ospedale prima di essere dimesso, veniamo a scoprire che il suo medico è stato niente meno che… Mario, il celeberrimo idraulico di casa Nintendo. Inspiegabile altrimenti la spiccata somiglianza del dottore con il personaggio protagonista di mille avventure.

Del resto Horikoshi ama inserire questi piccoli dettagli e citazioni all’interno della sua opera, e ultimamente. proprio nei capitoli successivi alla guerra contro l’Unione dei Villain, ha voluto aumentarne il numero. E così non siamo rimasti stupiti di scoprire che il medico del professor Aizawa avesse una decisa somiglianza con Yoshi e che quello che ha curato Endeavor fosse abbastanza simile a un attempato Toad.

Insomma, una carrellata di personaggi della serie di Super Mario Bros. ha invaso il mondo di My Hero Academia, magari cercando di alleggerire la cappa di terrore che si è creata dopo gli ultimi eventi che hanno avuto luogo nel manga.

Per Mario comunque non si tratta certo della prima apparizione accanto ad affermati eroi shonen: la più memorabile rimane certamente quella dello spot pubblicitario sudcoreano per il lancio del Super Comboy che ha visto l’idraulico italiano fianco a fianco nientemeno che di Goku!

Ah yes, this hospital has the best medical care the Mario franchise can provide. pic.twitter.com/FnCp5ZRFft

— -` ᴀᴅ ´- (@gesuko__) April 18, 2021