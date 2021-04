Secret Invasion: Emilia Clarke nel cast della serie Marvel

Secret Invasion, la miniserie tv dei Marvel Studios sviluppata per Disney+, si arricchisce di un nuovo membro del cast. Variety conferma che l’attrice Emilia Clarke è in trattative finali per entrare a far parte del progetto in un ruolo top-secret (non sappiamo quale sia ma, secondo le speculazioni, potrebbe essere Abigail Brand o Veranke).

Secret Invasion è una miniserie tv live-action che, come l’omonima saga a fumetti, si incentrerà su un’invasione segreta di Skrulls sulla Terra. Gli Skrulls hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Captain Marvel del 2019 e sono riapparsi sia in Spider-Man: Far From Home che in WandaVision. Samuel L. Jackson riprenderà i panni di Nick Fury nella serie così come Ben Mendelsohn sarà il co-protagonista, lo Skrull Talos.

Oltre alla Clarke, tra le new entry segnaliamo Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner della serie prodotta da Kevin Feige e dal suo team ai Marvel Studios.

Emilia Clarke è famosa per la sua interpretazione di Daenerys nella serie Il trono di spade. La Clarke ha anche preso parte ad alcune pellicole di rilievo come Terminator Genisys e Solo: A Star Wars Story.

La serie dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2022 e collegarsi direttamente a Captain Marvel 2.