Mortal Kombat: online i primi minuti del film

Warner Bros. Pictures ha diffuso in rete i primi sette – violentissimi – minuti iniziali del film Mortal Kombat, che noi vi mostriamo comodamente in calce alla notizia.

Lewis Tan sarà il protagonista nei panni di Cole Young ma ci saranno anche Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax) e Ludi Lin (Liu Kang). Dal videogame originale di Mortal Kombat ci saranno anche Scorpion (Hiroyuki Sanada), Shang Tsung (Chin Han), Kung Lao (Max Huang), Mileena (Sisi Stringer), Nitara (Elissa Cadwell) e Kabal (Daniel Nelson). Il film sarà incentrato, principalmente, sullo scontro tra Cole Young e Sub-Zero (Joe Taslim).

Sviluppato dalla New Line Cinema ma distribuito da Warner Bros. Pictures, questo nuovo film su Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid al suo debutto alla regia con una sceneggiatura firmata da Greg Russo e da Dave Callaham, da una storia di Russo e Oren Uziel. Il film, come per molti altri titoli della Warner Bros. di quest’anno, uscirà in contemporanea sia al cinema che su HBO Max almeno in USA. La data del debutto è quella del 16 aprile 2021.