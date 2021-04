DOTA Dragon’s Blood: annunciata la seconda stagione

Netflix aveva apertamente annunciato che questo 2021 sarebbe stato l’anno degli anime, con ben quaranta nuove serie pronte a prendersi la scena sulla piattaforma di streaming più nota del mondo, e sta mantenendo fede alla promessa, anche quando si tratta di confermare una serie che si sta comportando benissimo come DOTA Dragon’s Blood.

Attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime è stato infatti confermato che la serie avrà una seconda stagione che adatterà una storia speciale pensata per i fan del gioco al quale DOTA Dragon’s Blood è ispirata. Con l’esordio fulmineo della prima stagione, animazioni molto scorrevoli e naturali e una storia assolutamente coinvolgente, la serie è subito riuscita ad appassionare il pubblico, guadagnandosi un forte succcesso e dunque la riconferma per questa seconda stagione.

In DOTA, come ci prometteva l’intrigante trailer, abbiamo seguito le avventure di Davion, un conosciutissimo Cavaliere dei Draghi che vive all’interno di un grande mondo fantasy e coltiva la missione di cancellare il male dal mondo. Ma dopo l’incontro con la nobile principessa Mirana. impegnata in una missione solitaria e segreta, e un Dragone Antico, Davion finirà per essere coinvolto in qualcosa di ben più grande di lui, e che sembra andare oltre la sua stessa comprensione.

Per il momento non c’è ancora nessun annuncio su quando la nuova stagione, chiamata anche Libro Secondo, di DOTA Dragon’s Blood approderà su Netflix, ma di certo l’annuncio avrà emozionato e deliziato tutti i fan della serie e del gioco in giro per il mondo.

Insomma un successo importante per una serie che sembra avere ancora molta strada di fronte a sé.

Book 2 is coming! The second season of DOTA: Dragon's Blood is in the works.

While you wait, revisit the story of the tournament that started it all — FREE TO PLAY is now available on @netflix with an updated end credit sequence. pic.twitter.com/CINeVNlheM

— DOTA 2 (@DOTA2) April 19, 2021