Guilty Gear Strive: rivelati i colori alternativi degli outfit

Ci siamo quasi! Mancano ormai poco meno di due mesi all’arrivo di Guilty Gear Strive. A parte il fatto che si prospetta anche una possibile beta prima del lancio, il developer Arc System Works ha illustrato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) i vari colori alternativi degli outfit dei personaggi.

Coloro che saranno in possesso della Ultimate Edition riceveranno degli Special Colors che forniscono abiti neri con riflessi blu neon per ogni personaggio. Vi è poi l’Additional Color Pack, un DLC a pagamento (incluso nel Season Pass 1 e nella Ultimate Edition) che fornisce i colori alternativi per il roster di base e per cinque personaggi del post-lancio. A conti fatti, potremo disporre di 100 colori in più, dato che i personaggi sono 20 in totale e che ognuno di essi riceve ben cinque colori diversi d’abbigliamento.

Tra l’altro, i giocatori che acquisteranno una qualsiasi edizione del gioco prima del 25 giugno riceveranno colori “speciali” per Sol Badguy e Ky Kiske, che vedono sostanzialmente invertire i loro schemi cromatici e cambiare l’aspetto degli attacchi elementali di ciascuno, ovvero il fulmine per Sol ed il fuoco per Ky.

Beh, certamente sanno il fatto loro! Guilty Gear Strive uscirà l’11 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. I proprietari della Deluxe Edition e della Ultimate Edition, invece, godranno di un Accesso Anticipato e potranno iniziare a giocarlo già dall’8 giugno.