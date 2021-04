La top 5 dei migliori mini-giochi di casino nascosti

Per gli appassionati del genere, i mini-giochi hanno sempre rappresentato quel qualcosa in più in grado di rendere ancora più avvincente ed interessante un videogame. Basti pensare a Street Fighter, diventato famoso proprio grazie ai moltissimi livelli bonus che offrivano la possibilità di distruggere barili guadagnando punti extra. I mini-games esistono ormai da diverso tempo ma sono ancora presenti in moltissimi video giochi, compresi quelli di ultima generazione. In particolare, ad andare per la maggiore al giorno d’oggi sono quelli ispirati ai casinò online, che sappiamo aver conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni. Ormai in moltissimi si appassionano alle moderne slot, contraddistinte da una grafica accattivante e da molteplici temi che rendono il gioco ancora più divertente. Per avere un’idea del grande successo conosciuto da questi games, si può consultare una lista dei nuovi casino online su questa pagina dove sono raggruppati i migliori autorizzati ad operare in Italia.

Proprio perché molto apprezzati dagli appassionati di gaming, i casinò online si trovano oggi sempre più di frequente anche nella versione di mini-giochi, nascosti all’interno di videogames famosi. Scopriamo quali sono i migliori.

#1 Fallout: New Vegas

Gli appassionati di gaming conoscono molto bene Fallout: la saga di videogiochi di ruolo ambientata in un futuro post-apocalittico, tra il XXII ed il XXIII secolo. New Vegas è uno spin-off imperdibile, che cronologicamente si colloca tra gli eventi di Fallout 3 e Fallout 4 e che nasconde al suo interno moltissimi mini-games a tema casinò. Nei panni di un corriere, l’obiettivo è quello di consegnare un pacco a New Vegas nel bel mezzo di una guerra nucleare che coinvolge Cina e Stati Uniti. Nel corso del viaggio, si incontrano diversi giochi di casinò a basso deposito che permettono di aumentare la propria efficienza e ripristinare i punti salute. Non solo slot ma anche roulette e blackjack: i giochi di casinò nascosti in questo spin-off sono moltissimi e tutti da scoprire.

#2 Grand Theft Auto: San Andreas

Altro videogames famosissimo è GTA San Andreas, che non ha bisogno di grandi presentazioni. Ebbene, anche in questo gioco si nascondono dei mini-games a tema casinò, che si possono trovare per la precisione quando il protagonista di cui si vestono i panni arriva a Las Venturas, città con chiari richiami a Las Vegas. Proprio qui, Carl si trova a giocare alla ruota della fortuna, alla slot, al video poker e al blackjack ma c’è di più. Gli utenti infatti possono intrattenersi più a lungo con questi mini-games in modo da vincere più soldi ed utilizzarli per avanzare nella storia.

#3 Final Fantasy VIII

Tutti gli amanti del genere conoscono Final Fantasy e anche in questo gioco d’avventura troviamo dei mini-games a tema casinò nascosti, ma molto carini. In particolare, stiamo parlando del capitolo 8, che ruota intorno al Triple Triad, ossia un mini-gioco d’azzardo creato in differenti varianti dalle varie regioni. Di cosa si tratta? Di un casinò game con deposito minimo con carte che predicono il futuro. Le regole cambiano di volta in volta a seconda della regione, ma il divertimento è assicurato!

#4 The Sims 3

Cambiamo genere con The Sims 3, un gioco che continua ad appassionare moltissimi giovani e meno giovani e che permette di costruire una propria vita virtuale. Ebbene, anche all’interno di The Sims 3 esiste la modalità casinò, in due differenti varianti. È possibile trasformare il personaggio in un giocatore abituale ma anche creare da zero il proprio casinò progettandolo anche dal punto di vista architettonico e scegliendo i giochi da proporre.

#5 Watch Dogs

Diversi mini-giochi nascosti a tema casinò si trovano anche in Watch Dogs, altro videogames che non ha bisogno di grandi presentazioni perché famosissimo. Al di là della trama che bisogna riconoscere avvincente ed avventurosa, Watch Dogs è molto amato proprio per via di questi mini-games che si trovano nelle varie pause del gioco principale e che permettono di aumentare la propria resistenza e proseguire con la trama.

Perché i mini-giochi nascosti sono così amati?

Appare piuttosto chiaro, dall’elenco che abbiamo appena fatto, che i mini-giochi nascosti all’interno di videogames di successo funzionino alla grande. Non li troviamo infatti solo in titoli secondari, ma in veri e propri tormentoni: in giochi famosissimi, che possono vantare milioni di copie vendute in tutto il mondo. Perché rappresentano una trovata geniale? Semplice, perché sono proprio i videogames dalla trama complessa a necessitare di pause ed intermezzi per smorzare un po’ la tensione ed i mini-giochi a tema casinò sembrano riuscirci alla perfezione. Consentono di rilassarsi, accumulando nel contempo qualche bonus utile per proseguire il game principale.