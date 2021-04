In Sound Mind: il nuovo horror psicologico uscirà il 3 agosto

Finalmente il publisher Modus Games e il developer We Create Stuff hanno rivelato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) la data d’uscita per In Sound Mind. Il nuovo horror psicologico in prima persona giungerà il 3 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam (dove è già disponibile una demo), GOG e Epic Games Store.

Con In Sound Mind, noi giocatori saremo posti di fronte a una serie imprevedibile di pericoli che si mescolano all’interno di una serie di ricordi inquietanti, tra risoluzioni di enigmi e scontri contro boss spaventosi. Nel corso della nostra esplorazione di una narrativa fantasiosa e disorientante, non mancheranno anche strani incontri con manichini senzienti, un misterioso gatto parlante (che è possibile accarezzare) e molto altro ancora!

A noi sembra molto interessante, e voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! E per rimanere in tema horror, date un’occhiata alla nostra anteprima di Resident Evil Village.