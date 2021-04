Star Wars Knights of the Old Republic: remake in sviluppo 

Fin dal suo lancio nel 2003, Star Wars: Knights of the Old Republic è uno dei videogiochi del franchise più popolari. Purtroppo, dopo il sequel KOTOR The Sith Lords, non è stato sviluppato un altro titolo single player. A tutto c’è un rimedio, infatti, l’insider Jason Schreier ha confermato che un remake del titolo è in fase di sviluppo in una discussione con Ben Hanson di MinnMax.

Lo scopo completo del remake di Star Wars: Knights of the Old Republic non è stato rivelato da Schreier, ma ha rivelato che lo studio Aspyr Media si occuperà della realizzazione e dello sviluppo del titolo. Aspyr è uno studio noto principalmente per il porting e la rimasterizzazione di vecchi giochi per piattaforme moderne. Solo nel 2021, la società ha lavorato a Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse e Star Wars: Republic Commando . In effetti, l’azienda ha contribuito a portare una varietà di vecchi giochi di Star Wars su piattaforme moderne, ed è stato anche responsabile del porting mobile di KOTOR.

Star Wars: Knights of the Old Republic inizialmente è stato lanciato solo su PC e Xbox e solo dopo è arrivato su Android, iOS e Mac. Il gioco non è mai stato reso disponibile su piattaforme PlayStation o Nintendo, quindi il remake rappresenta un’opportunità unica per espandere notevolmente il pubblico di gioco. Il titolo ha reso famosi personaggi come Darth Revan e ha contribuito a gettare le basi per i future serie BioWare, come il franchise Mass Effect. Star Wars: Knights of the Old Republic è attualmente giocabile su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X tramite il programma di retrocompatibilità. Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile per Android, iOS, PC e Xbox.