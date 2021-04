Santa Monica Studio cerca personale per un gioco “fantasy”

Inutile provare a negarlo: Insomniac Games, Naughty Dog e Santa Monica Studio sono la triade dorata di Sony sul fronte delle IP. Basti solo pensare a successi come i due The Last of Us (attualmente al centro di vari rumor su un possibile remake del primo capitolo) o la serie di God of War per rendersene conto. Ed è proprio lo studio che si cela dietro quest’ultimo, ad essere il protagonista di questa notizia: Santa Monica Studio, infatti, è attualmente alla ricerca di personale per una produzione a tema “fantasy” nuova di zecca.

Effettivamente, lo studio in questione sta silenziosamente assumendo nuove risorse per lo sviluppo di questa inedita IP già da inizio anno. Fino ad ora, però, le informazioni su quale potesse essere quel titolo sono state scarsissime, ma grazie a un altro annuncio di lavoro pubblicato di recente dal developer, forse riusciamo a fare un po’ di chiarezza in tutto questo mistero.

Santa Monica Studio sta infatti reclutando un character concept artist senior per lavorare su “un nuovo titolo non ancora annunciato”. Ma è nelle sezioni delle responsabilità e dei requisiti che le cose cominciano a farsi interessanti: lì si indica che il candidato prescelto dovrà sviluppare personaggi per “mondi fantasy” e deve possedere le abilità necessarie a rendere “creature, personaggi e oggetti di scena fantasy realistici e credibili”.Sembra quasi certo, dunque, che il prossimo progetto del developer sarà una qualche sorta di gioco fantasy. Questo è tutto quello che ci è dato sapere sulla nuova IP a cui sta lavorando. Ovviamente vi terremo aggiornati!