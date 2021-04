Call of Duty Warzone: raggiunti i 100 milioni di giocatori

Giornata di successi per Call of Duty Warzone: Activision ha infatti annunciato che il suo sparatutto battle royale free-to play ha raggiunto la quota di 100 milioni di giocatori! Un numero da capogiro, non c’è che dire, che il gioco ha raggiunto in poco più da un anno dalla sua uscita.

Per celebrare l’evento, Activision ha pubblicato sulla sua pagina Twitter ufficiale un post di ringraziamento con un video in cui viene mostrato un cartello con la scritta “Benvenuti a Verdansk” e sotto il numero dei giocatori che sono approdati sui campi di battaglia di Call of Duty Warzone.

Giovedì 21 aprile, tra l’altro, avrà inizio la Stagione 3 di Warzone, che prenderà avvio da un catastrofico evento nucleare, e che introdurrà una nuova mappa, tonnellate di nuove armi, un nuovo evento a tempo limitato e molto altro ancora! Nel frattempo vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC.