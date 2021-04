Among Us: arrivano le lobby da 15 giocatori

Among Us dal 2018 è diventato un tale successo che lo sviluppatore Innersloth ha cancellato i suoi piani per realizzare Among Us 2 per migliorare l’originale. L’ultimo aggiornamento ha risolto i problemi di accesso dopo aver aggiunto la nuova mappa del dirigibile Airship e il mese scorso, ma a quanto pare altre novità sono in arrivo. Nuovi aggiornamenti sono in lavorazione per migliorare il gioco e l’ account Twitter ufficiale di Among Us ha anticipato i piani per il prossimo grande aggiornamento.

Oltre alle correzioni di bug e ai miglioramenti generali che ci si aspetta da qualsiasi aggiornamento in un titolo in corso, i tre obiettivi principali saranno l’aggiunta di lobby da 15 giocatori, nuove scelte di colore dei giocatori e uno stile artistico migliorato. Nessuna finestra di rilascio concreta è stata fornita nel tweet, ma l’account dei social media ringrazia i fan per la loro pazienza e dice stiamo finalmente recuperando. Un’immagine inclusa mostra 15 icone dei giocatori presenti in un gioco, suggerendo che la nuova modalità è ancora in fase di test. Permettere a più persone di giocare insieme rende tutto ancora più divertente per i fan, specialmente adesso che è stata aggiunto il nuovo Airship, la mappa più grande del gioco, per il momento.

Il dirigibile di Among Us offre ai giocatori la scelta di tre aree per trovare e completare tutte le missioni. Inoltre, avere più amici in grado al team contemporaneamente significa maggiore divertimento in compagnia. Innersloth ha rilasciato aggiornamenti più piccoli che riguardano la risoluzione di problemi di accesso e altri bug minori. Among Us è ora disponibile su Mobile, PC e Switch. Le versioni Xbox One e Xbox Series X verranno lanciate nel 2021.