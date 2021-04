Chivalry II: pubblicati gli orari della closed beta

La closed beta di Chivalry II è all’orizzonte con 12 sottoclassi, varie mappe e molto altro da godere. Nel gioco sarà disponibile anche la funzione di cross-play, in questo modo potrai giocare insieme ai tuoi amici su PS4, Xbox One o PC tramite il negozio di Epic Games.

Un nuovo trailer del gioco ha rivelato una nuova mappa sulla spiaggia chiamata Lionspire. Per quanto riguarda il titolo, sappi che è un gioco multiplayer medievale in prima persona e la sua data di uscita completa non è più fissata per fino giugno. Per partecipare devi preordinare il gioco prima del 23 aprile per registrarti e scaricare la closed beta. La closed beta è disponibile su PC tramite il negozio di Epic Games, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S.

La beta permette di utilizzare la modalità cross-play, questo significa che sarai in grado di competere contro gli amici. La closed beta di Chivalry 2 inizierà alle 10:00 PT, le 18:00 ora italiana, del 23 aprile. Ricordati che l’orario di inizio della closed beta di Chivalry II dovrebbe essere anche alle 13:00 ET e alle 18:00 BST dello stesso giorno. Tutte le ore della beta closed sono state confermate sul PlayStation Blog, questo significa che non dobbiamo aspettare troppo a lungo per sfidare i nostri amici in battaglie da carneficina. Devi solo preordinare l’edizione normale del gioco per £ 34,99 (tramite PSN Store ) per accedere alla closed beta. Su PS5, invece, il titolo supporta funzionalità avanzate come immagini 4K, trigger adattivi del controller Dual-sense e feedback tattile. Tuttavia, puoi acquistare l’edizione speciale per £ 44,99 per ottenere l’accesso oltre ai seguenti bonus come 1.000 corone e 5.000 oro. Chivalry II sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.