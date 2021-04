NP-01S, il mouse per gli E-sports

NP-01S, il nuovissimo mouse di casa Vaxee

Vaxee è pronto a rilasciare un’altra collaborazione con Zygen soprannominata Vaxee NP-01S. Hanno preso parte del feedback e delle caratteristiche dell’originale e lo hanno perfezionato in una forma che funzioni per un diverso gruppo di utenti. Ha una forma più bassa e più stretta che dovrebbe essere più facile da artigliare o dalla punta delle dita.

Lo ZYGEN NP-01 ha una forma asimmetrica che non limita l’angolo del polso dell’utente. L’NP-01S segue questo concetto di design e ha la stessa curva sul lato destro, tuttavia ha una parte inferiore della schiena che consente più spazio tra il palmo e il mouse. Ciò fornisce un’esperienza di controllo più flessibile.

LE DIFFERENZE TRA VAXEE NP-01 E VAXEE NP-01S

°Sebbene l’NP-01S abbia forme simili, la sensazione di sovrattenuta è diversa.

NP-01S: parte bassa della schiena, sensazione di tenuta più stretta e più piccola.

Ha un’area di contatto più piccola tra il palmo e la parte posteriore del mouse.

NP-01: schiena più alta, sensazione di tenuta complessiva più ampia e più ampia.

E’ più facile che il palmo sia a contatto con la parte posteriore del mouse.

°La lunghezza è la stessa per entrambi e la curva sul lato destro è simile, il che offre più spazio per posizionare comodamente l’anulare e il mignolo.

Il lato sinistro dell’Np-01 è più dritto, il che significa che il pollice può essere posizionato più liberamente.

°Sebbene abbia la stessa lunghezza dell’NP-01, l’NP-01S è più basso e più stretto, il che gli conferisce una sensazione di tenuta complessiva più piccola.

Rispetto all’NP-01 è più facile avvolgere le dita attorno all’intero mouse.

°L’altezza della rotella di scorrimento e dei pulsanti principali è simile su entrambi i mouse.

°Sebbene la parte posteriore dell’NP-01S sia più bassa, l’altezza di entrambi i lati è simile all’NP-01 e fornisce spazio sufficiente per posizionare l’anulare sulla parte anteriore.

°I pulsanti laterali di NP-01S sono più piccoli e hanno una forma più dritta che aiuta a prevenire clic accidentali.

Il design del pulsante retratto impedisce al mouse di colpire la base del pal, durante i movimenti verticali.

SPECIFICHE TECNICHE VAXEE NP-01S

Brand ZYGEN Model NP-01S Type Non-symmetrical / Horizontal Back Sensor PixArt PMW3389 Switches HUANO 60g Adjustable click latency 2 / 4 / 8ms Scroll wheel system Optical / 24 steps Adjustable Lift-off distance Low/ Mid / High Weight 71g (without cable) Skate thickness 0.6mm Cable Paracord / 2m / 6.6 feet DPI 400 / 800 / 1600 / 3200 USB report rate (Hz) 125 / 500 / 1000 Buttons 5 USB connector USB 2.0 / 3.0

Prezzo al pubblico

Usa: 69.99$

Italia: 64.99€