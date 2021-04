Riot Games annuncia una collaborazione per Uniqlo dedicata a League of Legends

Oggi, Uniqlo ha annunciato l’imminente collezione League of Legends Ut(la t-shirt di Uniqlo), che verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. La collaborazione comprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni (personaggi) più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA.

Ryan Crosby, responsabile del marketing di Riot Entertainment e dei prodotti di consumo di Riot Games, ha dichiarato:

UNIQLO ha l’obiettivo di creare forme di espressione uniche e personalizzate attraverso le sue collezioni UT e condividiamo con loro una passione simile, che noi mettiamo in tutto ciò che creiamo per i giocatori di Riot Games. Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di collaborare con un’azienda che valorizza creatività ed espressione personale in tutte le forme in cui possono manifestarsi.



Le t-shirt verranno vendute a 14,90 € l’una e saranno disponibili nelle taglie comprese tra XXS e 3XL. La collezione League of Legends UT sarà disponibile in tutto il mondo sul sito web di UNIQLO e nei rivenditori dei seguenti paesi e regioni: Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Europa, Haiti, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Russia, Singapore, Taiwan e Tailandia fino a esaurimento scorte.

Dal suo lancio nel 2009, League of Legends è cresciuto fino a diventare uno dei giochi per PC più popolari al mondo e un vero e proprio baluardo degli eSport. Ogni giorno, LoL registra un picco di circa 8 milioni di giocatori connessi contemporaneamente in tutto il mondo ed è diventato una fonte di ispirazione per molti progetti multimediali nel mondo della musica, dei fumetti, della TV e tanto altro. Le finali del suo Campionato Mondiale, uno dei tornei più prestigiosi e seguiti al mondo, nel 2020 sono state viste online da 21,8 milioni di spettatori in media al minuto (AMA), una cifra record per gli eSport.