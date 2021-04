ESL Italia annuncia il primo campionato al mondo Eco Green

ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni esport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco-green. Ogni attività, infatti, ha un impatto enorme sul livello di emissioni di CO2 generate nell’arco della giornata, ed è per questo motivo che Flowe ed ESL hanno varato il progetto green legato agli esport. Per compensare i kg di CO2eq. prodotti nell’arco del torneo verranno infatti piantati un pari quantitativo di alberi che aiuteranno a compensare le emissioni e supporteranno famiglie contadine in America Latina, favorendone il sostentamento.

L’obiettivo principale del progetto è creare il primo campionato ufficiale esport eco-green al mondo e sensibilizzare l’intero sistema dell’Entertainment ad avvicinarsi ai problemi dell’ambiente, ispirando i giocatori a contribuire attivamente alla causa. Il progetto di sostenibilità ambientale legato al gaming, inoltre, mira a coinvolgere quanti più partner possibili sensibili al tema delle emissioni di CO2eq. e a perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni a livello globale, attraverso questa e altre iniziative.

A supportare ESL Italia e Flowe in questo progetto c’è il prezioso contributo di LCA-lab, società di ricerca e consulenza ambientale e ZeroCO2, società benefit che realizza progetti di riforestazione, afforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obiettivo di salvaguardare gli ecosistemi, lasciando un impatto positivo nelle comunità che lì vivono. LCA-lab srl realizzerà uno studio di Carbon Footprint volto a simulare uno scenario rappresentativo della stima delle emissioni di CO2 equivalente generate durante l’intero progetto ESL Flowe Championship 2021 e Zero CO2compenserà la quantità di emissioni calcolate tramite la piantagione di alberi.

Il primo titolo selezionato per competere e conquistare il titolo di campione nazionale è Gran Turismo Sport. La stagione si aprirà il 1 maggio, con la fase di qualifier con 4 qualifiche all’interno della Dashboard PlayStation. Si arriverà infine ad una fase a gironi che vedrà i Top Player contendersi l’ingresso alle finali per conquistare il titolo di campione italiano. A fianco di Flowe ed ESL torna Sony PlayStation Italia: le piattaforme PlayStation sono state storicamente identificate dalla comunità di giocatori come le più innovative e accessibili dal punto di vista delle competizioni. PlayStation rappresenta quindi il partner perfetto per un campionato dalla portata storica.