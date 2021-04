Guild Wars 2: capitolo finale entro fine aprile

Il capitolo finale di Guild Wars 2 ha ora un titolo e una data di uscita ufficiali. Questo capitolo si chiamerà Judgment, e sarà la conclusione della storia del titolo che arriverà gratuitamente per tutti i giocatori il 27 aprile.

La storia di Judgment, come si legge nel teaser ufficiale, promette uno scontro epocale tra due draghi anziani potenzialmente in grado di porre fine al mondo, una minaccia apocalittica che i giocatori dovranno fermare assolutamente. Come in altri aggiornamenti ovviamente, ci saranno nuovi contenuti del gioco tra cui nuove ricompense e bottini a tema drago.

Una volta che il capitolo verrà rilasciato, i giocatori potranno massimizzare la maestria di Dragon Slayer e guadagnare oggetti e skin a tema del capitolo finale. Sarà presente il nuovo boss mondiale in una nuovissima sfida con circa 80 giocatori.

Dopo l’uscita di Judgment, Guild Wars 2 ha molti programmi per il futuro, soprattutto per il 2021 con una nuova espansione che dovrebbe essere lanciata quest’anno e la possibile uscita su Steam.