Necromunda Hired Gun: il nuovo trailer è focalizzato sull’alveare

Focus Home Interactive e Streum On Studio hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato Necromunda Hired Gun, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 1 Giugno 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. La clip video, disponibile in calce alla notizia, mostra ai giocatori l’alveare, location in cui potremo incontrare diverse fazioni del gioco.

Ecco una panoramica del trailer in questione: