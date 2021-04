NieR Replicant ver.1.22474487139: il protagonista Emil realizzato in origami nel nuovo video

Oggi, Square Enix ha rivelato strabilianti riproduzioni su carta di due dei personaggi principali di NieR Replicant ver.1.22474487139 per celebrare l’imminente lancio della moderna ri-narrazione di NieR Replicant ricostruita per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC (Steam). L’incredibilmente talentuoso artista finlandese di origami Juho Könkkölä è riuscito a ricreare Emil e il protagonista con i dettagli più intricati, catturando la personalità, l’abbigliamento e le armi degli amati personaggi attraverso la sua forma d’arte magica.

Dopo aver impiegato circa 210 ore per la preparazione e la piegatura, le figure origami sono state realizzate utilizzando le tradizionali tecniche di piegatura della carta giapponese, entrambe piegate separatamente da un unico foglio quadrato di carta Wenzhou, senza alcun taglio.

Dopo un attento processo di decisione dell’assegnazione della carta e del layout per le figure, Juho ha quindi pianificato ogni piega ad opera d’arte per le caratteristiche principali che si vedono nel design finale, inclusi i capelli, le dita, le armi su misura e gli abiti decadenti. Il processo di piegatura di ciascuna delle figure è iniziato con un processo di cordonatura, in base al quale sono state realizzate e piegate diverse centinaia di pieghe sul foglio di carta quadrato, che ha richiesto più di un giorno per ogni personaggio.

Quindi tutte le pieghe prefabbricate sono state piegate in una figura stilizzata, dove tutte le caratteristiche principali si sono unite per formare la figura per ciascuno dei personaggi. Le grandi forme simili a blocchi sono state quindi piegate ulteriormente per ricreare i dettagli più fini, come la sottile spada Katana impugnata dal protagonista o la fidata mazza di Emil, per catturare quelle caratteristiche famigerate del videogioco. L’elemento finale della sagomatura è quindi venuto dal “processo di piegatura a umido”, dove Juho ha inserito tutte le forme e i dettagli più sottili.