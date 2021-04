Lyriq EV, l’elettrica di Cadillac in produzione dal 2022

Cadillac ha annunciato che la sua prima auto elettrica, la Lyriq EV, inizierà a $ 59.990 al lordo di tasse, licenza e costi del rivenditore. Il marchio di lusso di General Motors ha anche affermato che il SUV elettrico sarà disponibile per le prenotazioni a partire da settembre prima dell’inizio della produzione nel primo trimestre del 2022. Il SUV Lyriq sarà ufficialmente in vendita poco dopo nella prima metà dell’anno. .

La Lyriq EV ha avuto un debutto vero e proprio lo scorso agosto, ma tecnicamente era ancora solo una show car. Le foto che Cadillac ha mostrato mercoledì in quanto ha annunciato i prezzi sono della versione di produzione finale. Persino Cadillac afferma che da allora sono stati apportati solo piccoli cambiamenti, come l’aggiunta di un sedile e un portabicchieri extra, ruote più piccole e una leggera differenza nel design delle porte.



SOLO PICCOLI CAMBIAMENTI RISPETTO ALLA VERSIONE DEBUTTA L’ANNO SCORSO

Cadillac ha anche rilasciato una scheda tecnica più completa, anche se non ci sono stati grandi cambiamenti neanche qui. Il Lyriq EV è destinato a ottenere “più di” 300 miglia di autonomia da una versione da 12 moduli e 100 kWh del nuovo pacco batteria flessibile Ultium EV di GM. Il SUV sarà alimentato, almeno per ora, da un solo motore elettrico in grado di generare 255kW di potenza (circa 340 cavalli). E i proprietari saranno in grado di caricarlo rapidamente quando scaricheranno il pacco. Lyriq EV può caricare fino a 190 kW nelle stazioni di ricarica rapida pubbliche o fino a 19,2 kW a casa (con l’attrezzatura giusta), il che aggiunge circa 52 miglia di autonomia all’ora. Oh, e il Lyriq pesa ben 5.610 libbre.

La Lyriq EV non è solo il primo veicolo elettrico di Cadillac, ma sarà una vetrina per molte delle altre tecnologie leader della casa automobilistica. Ovviamente avrà Super Cruise, che è il sistema di assistenza alla guida a mani libere che è iniziato in Cadillac ma che ora si sta diffondendo ad altri veicoli GM. Lyriq dispone anche di un enorme display da 33 pollici che si estende dalla sinistra del guidatore fino al centro del cruscotto. C’è un sistema di cancellazione del rumore attivo per smorzare il rumore della strada, i fari a LED e altro ancora.

Il prezzo di partenza di $ 59.990 non è economico, ma Cadillac sta chiaramente cercando di rendere Lyriq EV il più allettante possibile per gli acquirenti attenti ai veicoli elettrici. La vera domanda sarà quanto velocemente il cartellino del prezzo si intensificherà per iniziare a scegliere i livelli di allestimento.