Samurai Gunn 2: annunciato per PC

Come annunciato dagli sviluppatori Scambler e Peow Studio, Samurai Gunn 2 è in arrivo finalmente su PC, in uscita su Steam. Il gioco verrà rilasciato come accesso anticipato affinché la modalità avventura non sia completata del tutto.

La versione di Accesso anticipato includerà tutte le tre modalità. Presente anche il multiplayer online e locale con otto personaggi giocabili, nove livelli e il primo quarto di avventura.

Ricordiamo che il Samurai Gunn 2 è disponibile su Nintendo Switch, annunciato nell’agosto 2018 durante la streaming di Nindies. Il gioco presenta una bellissima modalità avventura che puoi giocare in solo o con amici.

Puoi anche giocare contro un massimo di 4 giocatori nella modalità Versus, che presenta controlli del personaggio migliorati insieme a nuovi livelli.