PlayStation Plus: si espande l’offerta?

Sony potrebbe decidere a breve di espandere l’offerta di PlayStation Plus. Il sito web del servizio ufficiale si è infatti aggiornato nella regione polacca, aggiungendo quello che sembra essere a tutti gli effetti un altro benefit per i giocatori, anche se ovviamente è ancora tutto da confermare.

Stando a quanto riportato online (e poi rimosso), PlayStation Plus potrebbe cominciare ad offrire anche dei contenuti video sotto forma di un pass, come ad esempio serie tv e film. Non è ancora chiaro il funzionamento, considerando che manca proprio un annuncio ufficiale ma la descrizione non lascia spazio a troppi fraintendimenti: il pass sarebbe in prova per un anno (quindi dal 22 aprile 2021 al 22 aprile 2022) per tutti gli abbonati al servizio Sony. Ancora non è chiaro però se si tratti di un aggiornamento “regionale” (difficile) oppure a livello mondiale.

Un nuovo benefit disponibile per gli abbonati. PS Plus Video Pass è un servizio di prova attivo dal 22 aprile 2021 al 22 aprile 2022.



Considerando che la pubblicazione sul sito croato di PlayStation è avvenuta con tanto di logo, che trovate in questa notizia, molto probabilmente ad una eventuale conferma ufficiale e un annuncio con tutti i crismi del caso manca davvero pochissimo. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, dunque continuate a seguire GamesVillage per tutte le novità in arrivo, come l’aggiornamento mensile per i giochi destinati agli abbonati del servizio PlayStation.