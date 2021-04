Descenders: disponibile su Game Trial di Switch

No More Robots ha annunciato che Descenders, il ciclistico downhill, è disponibile da oggi 21 aprile e fino al 27 aprile con i game trial di Nintendo Switch, la feature che permette agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online di provare per un certo periodo di tempo un gioco completo.

Fino al 27 aprile dunque, qualsiasi giocatore su Switch che abbia un abbonamento a Nintendo Online può scaricare e giocare gratuitamente a Descenders. Il gioco al momento ha anche uno sconto del 40% nell’E-shop.

Qui sotto potete vedere il tweet, con annesso breve video, pubblicato da Nintendo UK.

Nintendo Switch Online members can take Descenders on a test-ride with Game Trials! Download now: https://t.co/oAJfDAg0Gp pic.twitter.com/sHGLIMXnZ9 — Nintendo UK (@NintendoUK) April 21, 2021

Ricordiamo oltretutto che a breve arriverà anche un’edizione fisica del gioco.