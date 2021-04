Retro Machina: in uscita il 12 maggio

Annunciato per la prima volta alla Gamerome 2019, Retro Machina verrà lanciato il 12 maggio su Steam. Il genere puzzle è uno dei generi piu’ versatili in circolazione, ed è uno dei tanti modi per mettere alla prova il nostro cervello.

Il titolo in questione ti mette nei panni di un minuscolo robot in un mondo privo di umanità. Questa non è un avventura che potrai farti completamente da solo, infatti durante la storia potrai hackerare altri robot e usarli come alleati per risolvere misteri e enigmi.

Il gioco d’avventura Retro Machina, come annunciato dallo sviluppatore Orbit Studio, verrà lanciato per Playstation 4, Xbox One e PC tramite Steam.