Call of Duty Warzone: anni di supporto in vista

Dopo aver superato il traguardo dei 100 milioni di giocatori, continuano ad arrivare novità per Call of Duty Warzone. Come dichiarato da Infinity Ward, infatti, il Battle Royale di casa Activision è ancora molto lontano dall’essere abbandonato e d’altronde, con appena due anni di vita sulle spalle, era davvero difficile credere in una retromarcia così velocemente.

Parlando con il Washington Post, infatti, Patrick Kelly e Dave Stohl (co-studio head di Infinity Ward) hanno dichiarato che Call of Duty Warzone andrà avanti per davvero tantissimo tempo. Il team di sviluppo ha infatti programmato una roadmap lunga decisamente anni, tanto che sono già al lavoro sulla sesta stagione della nuova incarnazione di uno degli shooter più popolari del mondo.

Naturalmente la popolarità del gioco difficilmente avrebbe potuto produrre un effetto contrario. D’altronde il Battle Royale è sopravvissuto a ben due giochi stand alone del franchise (Modern Warfare e Black Ops Cold War), dunque difficile credere alla cessazione del supporto in tempi brevi, vista anche l’avvento della nuova generazione di console.

Il prossimo Call of Duty dovrebbe uscire nel corso di quest’anno, anche se ovviamente non c’è ancora un annuncio ufficiale. Sicuramente però sarà integrato anche il Battle Royale. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito.