Genshin Impact: 8 minuti di gameplay della versione PS5

Qualche giorno fa miHoYo aveva annunciato la data d’uscita su PlayStation 5 di Genshin Impact. Oggi sui canali social della console Sony è stato pubblicato un video gameplay di quasi otto minuti, che mostra i miglioramenti su PS5. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Sulle pagine del PlayStation Blog, il technical direct ZhenZhong Yi ha scritto in merito:

L’hardware PlayStation 5 fornisce una piattaforma ideale per giocare a Genshin Impact, rendendo il mondo di Teyvat ancora più dettagliato, più vivido e più coinvolgente. Ecco perché abbiamo voluto offrire ai giocatori la versione PS5 il prima possibile. Allo stesso tempo , abbiamo lavorato per sviluppare varie funzioni per utilizzare appieno questa console di nuova generazione nel lungo periodo: abbiamo creato una libreria grafica completamente da zero e abbiamo costruito un sistema di caricamento file personalizzato per sfruttare il potente SSD della PS5. Quindi, nei futuri aggiornamenti, avremo molto più potenziale per elevare la qualità visiva e le prestazioni del gioco: stiamo solo scalfendo la superficie.

E poi ancora:

PlayStation 5 consente di eseguire tutti i dettagli con risoluzione nativa 4K. Se disponi di un display HDR, con il nostro supporto HDR, potrete godervi una vista ancora più vivace sul mondo. Con l’SSD di PlayStation 5 e il nostro sistema di caricamento file su misura, per teletrasportarsi da un posto all’altro ora bastano pochi secondi.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Genshin Impact arriverà su PlayStation 5 il 28 aprile, insieme all’aggiornamento 1.5.