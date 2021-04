Mario Kart Tour: superati i 200 milioni di download

Anche su mobile il fenomeno di Mario Kart non si ferma. L’incarnazione Tour, versione mobile del popolare racing game della casa Nintendo ha infatti registrato numeri da record, sia per quanto riguarda i download che per i guadagni. Numeri enormi che riflettono quanto la strategia della casa di Kyoto sia stata quella corretta, ovvero portare le grandi IP del mondo delle console a portata di device iOS e Android.

Nel dettaglio, dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021, Mario Kart Tour si è classificato secondo come gioco Nintendo per guadagni generati (in prima posizione troviamo Fire Emblem Heroes) con circa 92,7 milioni di dollari in revenue tra App Store e Google Play. Il 63% dei guadagni arrivano da device iOS, mentre il 36,6% da dispositivi Android e il gioco è più scaricato in USA, dove si piazza in prima posizione, in Brasile, dove si trova in seconda posizione e in Messico, dove si trova in terza posizione. Il guadagno medio, inoltre, è di circa 7,7 milioni di dollari al mese stando ai dati della casa di Kyoto.

Per comparazione, Fire Emblem Heroes ha ottenuto 163 milioni di dollari e si piazza appunto in prima posizione. Animal Crossing: Pocket Camp invece è terzo, con 78 milioni di dollari. Dragalia Lost e Dr. Mario World chiudono invece la top 5, rispettivamente in quarta e quinta posizione con guadagni che vanno dai 22 ai 6 milioni di dollari.

Avete contribuito anche voi al successo dei giochi Nintendo su Android e iOS? Fatecelo sapere lasciando un commento alla notizia, spiegando quale sia il gioco che avete deciso di provare su mobile!