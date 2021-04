The Great Ace Attorney Chronicles: annuncio ufficiale e data d’uscita

Qualche mese fa vi avevamo fatto sapere di come The Great Ace Attorney Chronicles fosse stato valutato dalla Taiwan Digital Game Rating Committee su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Poco fa Capcom ha annunciato ufficialmente questa collection tramite il director della serie, Shu Takumi in un corposo trailer di 6 minuti e mezzo che mostra le diverse feature del gioco e che potete vedere in fondo alla notizia.

The Great Ace Attorney Chronicles riunisce due avventure ambientate un secolo prima degli eventi di Phoenix Wright: Ace Attorney. Il trailer pubblicato oggi presenta un’introduzione e le dichiarazioni di Shu Takumi, il regista e sceneggiatore anche dei primi tre giochi di Ace Attorney come di entrambi i giochi di The Great Ace Attorney.

Mai rilasciati prima al di fuori del Giappone, sia The Great Ace Attorney: Adventures che The Great Ace Attorney 2: Resolve seguono le avventure del giovane avvocato Ryunosuke Naruhodo, il suo fidato assistente legale, Susato Mikotoba, l’inimitabile detective, Herlock Sholmes, il giovane genio Iris Wilson e una gamma di personaggi strani e meravilgliosi. Dieci casi pieni zeppi di misteri intriganti e caos in aula, sullo sfondo del Giappone e dell’Inghilterra del XIX secolo.

Sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (Steam) dal 27 luglio 2021. Qui potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.