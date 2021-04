Almighty Kill Your Gods è un nuovo action RPG in arrivo il 5 maggio su PC

Versus Evil e Runwild Entertainment hanno annunciato in collaborazione che il loro nuovo progetto, Almighty Kill Your Gods, sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 5 maggio.

Lo stato di Early Access rimarrà tale per ben 12 mesi, arco di tempo nel quale il titolo verrà visto e rivisto (parallelamente allo sviluppo di nuovo materiale) affinché non ragguinga uno stato accettabile, vedasi ad esempio l’acclamata (e già tanto acquistata) produzione Subnautica Below Zero.

La suddetta versione, comunque, includerà tutte le caratteristiche centrali del titolo, sarebbe a dire multiplayer per quattro giocatori, sistema per i clan, una dozzina di isole, più di 30 Power Stones, una dozzina di incantesimi, la personalizzazione e il potenizamento della propria Home Island, raid, missioni e sfide settimanali, personalizzazione del personaggio, dungeon e altro ancora.

Insomma, un bel pacchetto alla fine, sommando che, al termine dello sviluppo, verranno inserite altre Home Island, altra personalizzazione, altre isole, altro loot e tanto altro. Qualora voleste più informazioni, a questo link trovate la pagina Steam ufficiale di Almighty Kill Your Gods, mentre qui è disponibile un nuovo trailer.

Caccia demoni, mostri e dei da solo o online con gli amici in questo action RPG. Corri, salta e vola attraverso le isole, facendo a pezzi i tuoi nemici e ricostruendo la tua casa con i loro resti. Abbatti gli oppressivi e falsi dei, proteggi i tuoi parenti e diventa Onnipotente.