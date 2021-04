Grotto: un nuovo titolo narrativo fantasy annunciato per console, PC e iOS

Digerati e BrainwashGang (stesso team dietro Nongunz), rispettivamente publisher e team di sviluppo, hanno in queste ore annunciato il loro nuovo e interessante progetto, Grotto. Il titolo, presentato dagli sviluppatori come un narrative game ad ambientazione fantasy, arriverà su PS4, Xbox One, Switch, PC tramite Steam e iOS.

Alcuni di noi hanno un genuino interesse per la divinazione e hanno provato diverse tecniche nel corso degli anni. Ci piace pensare all’idea che la vita delle persone sia influenzata da qualcosa di astratto come l’interpretazione delle stelle. Con Grotto, speriamo che i giocatori si rendano conto che gli straordinari poteri del protagonista derivino dalla propria empatia al momento di decidere sulla vita della tribù.

Queste sono le parole di Edu Verzinsky, fondatore e sviluppatore d Grotto e del team BrainwashGang. Mentre qui sotto potete trovare una breve descrizione del titolo, seguita dal trailer d’annuncio ufficiale, vi informiamo che l’ispirata produzione dovrebbe vedere la luce verso la fine dell’anno.

Grotto è un’esperienza mistica e incentrata sulla narrazione. Tu sei l’indovino. Quello capace di parlare con le stelle e svelare i loro messaggi. In un momento di agitazione, le tribù della valle si rivolgono ai tuoi poteri di divinazione e vengono da te in cerca di una guida.