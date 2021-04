Xbox Live Gold da oggi non più necessario per giocare ai titoli free-to-play

Già da un mese le prime voci, piuttosto insistenti, si sono fatte vive riguardo l’eliminazione del vincolo da parte di Microsoft della sottoscrizione a Xbox Live Gold, cosa che avrebbe avvicinato senz’altro le politiche, perlomeno in questa ottica, del colosso di Redmond a Sony e Nintendo.

Dopo un roll-out per la fase di test, ecco che oggi la divisione verde di Microsoft annuncia ufficialmente la rimozione del suddetto vincolo per tutti i giocatori Xbox. Proprio come per il PlayStation Plus o per il Nintendo Switch Online, ora anche Xbox Live Gold non sarà obbligatorio per godere gratuitamente di titoli free-to-play, come Fortnite o Call of Duty Warzone, per citare i più famosi al momento.

In realtà, sono più di 50 i titoli che, ad oggi, potranno essere giocatori gratuitamente senza la sottoscrizione al servizio. Qui trovate la lista, situata direttamente sulle pagine del sito ufficiale di Xbox. Cosa ne pensate? Non era finalmente ora che ciò avvenisse? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!