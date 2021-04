Life is Strange True Colors: pubblicata la scena d’apertura

Annunciato ufficialmente poco più di un mese fa, non possiamo dire di sapere poco sul nuovo Life is Strange True Colors, sebbene le informazioni, ovviamente, non siano ancora del tutto complete (complice anche la natura del gioco). Comunque, Square Enix non manca di pubblicare, di tanto in tanto, nuovo materiale per i propri fan.

Difatti, proprio in questi istanti, il colosso nipponico, assieme al team di sviluppo Deck Nine Games, ha pubblicato un nuovo video, precisamente l’intera sequenza d’apertura che darà il benvenuto ai giocatori una volta iniziata l’avventura in questo nuovo mondo dell’amato universo originato dalla Dontnod.

Mentre potete trovare il video in questione in calce alla notizia, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors vedrà la luce il 10 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Intanto, andate pure a leggere la nostra anteprima per saperne di più sul nuovo titolo Square Enix!

Alex Chen nasconde la sua maledizione: il potere dell’empatia, ovvero l’abilità di assorbire e manipolare le emozioni degli altri. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto “incidente”, Alex usa il suo potere per scoprire la verità.