Nintendo: i migliori giochi per celebrare la Giornata della terra

Da oltre 50 anni, la Giornata della Terra si pone come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza sul rispetto per l’ambiente, ricordando ai suoi abitanti tutto ciò che di meraviglioso caratterizza il pianeta blu su cui hanno la fortuna di vivere, così come il delicato equilibrio su cui si fonda e che rischia, ogni giorno di più, di venire compromesso. Sono più di 1 miliardo le persone che ogni anno, esattamente a un mese e un giorno di distanza dall’equinozio di primavera, si mobilitano per questa importante ricorrenza in oltre 190 Paesi in tutto il mondo. Il 2021 non fa eccezione: il 22 aprile sarà una giornata interamente dedicata alla Terra, al suo ecosistema e a tutte quelle iniziative che cercano di preservarlo. Il tema scelto per quest’anno è Restore Our Earth, un obiettivo da tenere a mente e perseguire con costanza, che ricorda a tutti che “non c’è un pianeta B”. In occasione di questa ricorrenza, Nintendo celebra il pianeta Terra tenendo fede alla sua mission, ovvero portare sorrisi sui volti delle persone, attraverso una serie di videogiochi che insegnano ad amare e rispettare la natura.

Una selezione di videogame tutti da giocare in questa Giornata della Terra, acquistabili tramite Nintendo eShop, il negozio digitale per la famiglia di console Nintendo Switch che consente di accedere a oltre 4000 titoli in pochi e semplici passi, comodamente da casa.