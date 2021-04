Assassin’s Creed: in arrivo una montagna di nuove storie!

Ubisoft ha annunciato la collaborazione con una schiera di famosi editori, autori di talento e illustratori per continuare ad allargare l’universo della saga di Assassin’s Creed, una delle più note serie videoludiche al mondo, verso nuovi media. I fan di tutto il mondo potranno scoprire di più sulle varie storie tratte dal loro franchise preferito visitando il nuovo sito che illustrerà le pubblicazioni del 2021 e oltre.

Con gli imminenti lanci di nuovi romanzi, graphic novel, manhua (i fumetti cinesi), webtoon (fumetti coreani ottimizzati per gli smartphone) e, più recentemente, diversi podcast, la narrativa di Assassin’s Creed si espande attraverso tutti i formati: racconti, fiction illustrate e opere digitali. Queste le parole d un entusiasta Aymar Azaizia, transmedia director di Ubisoft:

“Con una licenza ricca come quella di Assassin’s Creed, molti artisti non vedono l’ora di offrire la propria visione del brand! Una grande opportunità creativa per pubblicare un lavoro importante per il genere in questione e prodotto da autori e illustratori riconosciuti nel proprio campo”.



Ubisoft sta lavorando con un nutrito gruppo di editori, ognuno dei quali porta la propria esperienza per aiutare a sviluppare ulteriormente l’universo di Assassin’s Creed. Aconyte Books, Editis e Starfish stanno sviluppando nuovi racconti nelle loro rispettive lingue (inglese, francese e cinese). Sul fronte illustrazione, Glénat pubblicherà graphic novel in francese, mentre Dark Horse Comics ha realizzato una miniserie a fumetti di Assassin’s Creed in inglese e Ulab ha sviluppato manhua originali. Per il lato digitale, il partner Ximalaya sta per lanciare il suo primo podcast narrativo dedicato alla saga, mentre lo studio coreano Redice produrrà il primissimo webtoon. In Italia, alcune di queste pubblicazioni verranno distribuite da Panini e Star Comics, che ha recentemente annunciato un master agreement con Ubisoft per la pubblicazione dei graphic novel tratti dai maggiori successi del brand.

Per meglio differenziare l’enorme offerta di prodotti Assassin’s Creed esistenti e in divenire sui differenti media, Ubisoft sta creando tre diverse etichette che aiuteranno i fan a scegliere verso quali orientarsi:

Classics : adattamenti diretti, basati sulle storie dei videogiochi

Alcune delle creazioni transmediali di quest’anno arrivano dalla collaborazione con autori e artisti asiatici di grande talento, provenienti da Cina, Giappone e Corea, con diversi manhua e webtoon attualmente in sviluppo. Come ha sottolineato Julien Fabre, associate director of publishing di Ubisoft:

“Con così tante persone dedicate in tutta l’Asia alla creazione di nuovi contenuti, una delle priorità di Ubisoft è stata creare delle nuove relazioni locali con partner di talento”

Portando talenti di tutto il mondo a lavorare nella narrazione transmediale, Ubisoft vuole arricchire l’universo di Assassin’s Creed con storie autentiche riconoscibili dai fan locali. Come ha ricordato il publishing content manager di Ubisoft, Etienne Bouvier:

“Siamo tutti fruitori di storie. Con questa nuova visione globale e con l’approccio locale, vogliamo offrire nuovi contenuti in formati familiari ai fan, profondamente radicati nel loro background culturale e nella loro Storia”

Per quanto riguarda l’Italia, qui sotto trovate una lista di alcuni dei contenuti in uscita nel prossimo futuro:

Romanzi

Assassin’s Creed The Ming Storm (Chronicles): scritto dall’acclamato autore cinese Yan Leisheng, questo romanzo è l’inizio di una trilogia ambientata nella Cina del XVI Secolo con protagonista Shao Jun, un giovane Assassino già amato dai fan in Assassin’s Creed Chronicles: China. Il romanzo verrà pubblicato in Italia da Panini.

Fumetti

Assassin’s Creed Dynasty (Originals): lanciato come webcomic in Cina dallo sviluppatore locale ULAB, questo manhua ha già superato i 150 milioni di visualizzazioni online e ha raggiunto il terzo posto nel genere Wuxia sulla piattaforma Tencent. Sarà presto disponibile in altri territori nel formato cartaceo. I lettori potranno seguire le avventure di Li E, un Assassino che cerca di salvare la Dinastia Tang da una guerra civile. Assassin’s Creed Dynasty verrà pubblicato in Italia da Panini a partire da marzo 2022.

Assassin's Creed Valhalla: Blood Brothers (Chronicles): i fan potranno presto scoprire le avventure di due fratelli vichinghi in questo manhua ambientato nel mondo di Valhalla, non molto tempo prima dell'apparizione Eivor Morso di Lupo. Anche Assassin's Creed Valhalla: Blood Brothers verrà pubblicato in Italia da Panini nel marzo del 2022.

Assassin's Creed Valhalla French Graphic Novel (Chronicles): Star Comics pubblicherà in Italia la graphic novel originale nella primavera del 2022. I lettori scopriranno il racconto di un aspirante Assassino e di un Monaco cristiano nell'avventura che li porterà da Ravensthorpe alla Scozia affollata di misteri.

Una cascata di nuovi contenuti, pronti a portare la setta degli Assassini più famosi di sempre su tutti i media, e che si andranno ad affiancare ad altri progetti, come l’anime di casa Netflix recentemente confermato!