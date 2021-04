Nintendo: Switch non supporterà sistemi come xCloud

Ci sono pochi dubbi nei vertici dell’industria videoludica sul fatto che il cloud gaming rappresenti il futuro dell’intero comparto. L’evoluzione tecnologica continua e inarrestabile che stiamo vivendo giorno dopo giorno sta rendendo rapidamente obsoleti i sistemi fisici, e così, sempre più spesso, si sente di investimenti da parte di compagnie enormi come Microsoft, Sony e Amazon proprio per sviluppare questo aspetto. La più scettica, da questo punto di vista, rimane Nintendo.

Sarebbe ingeneroso, oltre che lontano dal vero, affermare che la società nipponica stia ignorando la questione: Nintendo ha effettivamente tentato alcuni lanci esclusivamente cloud, limitandosi però ad alcuni titoli (Control, Hitman 3, Resident Evil 7 e Assassin’s Creed Odissey), e solo in alcune zone. Per il resto però, è vero che l’attenzione della multinazionale è ancora concentrata sul miglioramento del suo hardware, la console ibrida Nintendo Switch, e dei suoi software.

In molti si sono chiesti se, visto il rapporto privilegiato che Nintendo sembra intrattenere con Microsoft, ci fosse la possibilità che xCloud, il sistema di cloud gaming dell’azienda di Bill Gates che ha di recente dato il via alla beta della versione browser, possa approdare anche su Switch.

Beh, stando all’analista David Gibson, non sembra ci sia questa possibilità. In un tweet in risposta alla domanda di un gamer infatti, Gibson sostiene di aver ricevuto informazioni direttamente da un insider dell’azienda nipponica, secondo cui Nintendo non desidera inserire dei servizi di cloud gaming come xCloud su Switch, e questo sembra essere un punto fermo della società per il momento.

Di sicuro c’è che Microsoft ha recentemente allungato le sue mani su varie piattaforme, utilizzando come perno proprio xCloud e il Game Pass e che l’approdo su una console tanto diffusa come Switch sarebbe sicuramente il fiore all’occhiello di un’espansione che sembra sempre più inevitabile.

Would make a lot of sense @MatPiscatella , but I have had @Nintendo tell me directly they would not put other streaming services on the Switch. Lost opportunity…… https://t.co/Qbs97Z2Ugn

— David Gibson (@gibbogame) April 21, 2021