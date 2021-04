Jujutsu Kaisen: ci sarà un breve pausa?

Con la fine di opere come Demon Slayer e L’attacco dei giganti, il mondo manga e anime sta già cercando un nuovo alfiere, un nuovo titolo di punta che possa raccogliere il testimone di queste due opere e continuare a guidare l’industria in una crescita che sembra inarrestabile, e Jujutsu Kaisen è sicuramente uno dei candidati più forti ad assumersi questo ruolo.

L’anime tratto dall’opera di Gege Akutami, e prodotto dallo studio d’animazione MAPPA, è stato la vera rivelazione di questi ultimi mesi (tanto da meritarsi anche un film), e pare proprio che un futuro luminoso attenda la saga, che ha conosciuto anche un forte incremento nelle vendite. Ma anche (se non soprattutto) gli autori di successo come Akutami hanno bisogno di pause, e sembra proprio che la mente dietro a Jujutsu Kaisen stia per prendersene una.

La notizia, nient’altro che un rumor al momento, è stata lanciata da @JijitsuKaisen, una delle più grandi fanpage dedicate all’opera, su Twitter. A quanto sembra, l’opera andrà incontro a un break di due settimane, dovuto a diverse ragioni.

A dire la verità non è stata ancora rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale su questa questione, ma i fan sapevano da tempo che, in questo periodo, il magazine di Shueisha, Weekly Shonen Jump, si sarebbe preso una pausa (che quindi riguarderà anche gli altri franchise come One Piece o My Hero Academia). Una vacanza sicuramente gradita, a cui forse Akutami vorrà aggiungere un’altra settimana di stop.

In ogni caso i fan aspetteranno fiduciosi il prossimo capitolo per scoprire cosa ne sarà delle avventure di Yuji e di tutti i suoi amici.

There will be no Jujutsu Kaisen chapter for 2 weeks after this week’s upcoming chapter.

The first break is due to the entire Weekly Shonen Jump magazine being on break after the upcoming double issue and the second break is solely related to Jujutsu Kaisen. pic.twitter.com/BoKo3shriZ

— Jujutsu Kaisen (@JujutsuKaisen) April 21, 2021