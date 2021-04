Immortals Fenyx Rising The Lost Gods: è finalmente disponibile per il download

Il prossimo DLC di Immortals Fenyx Rising , The Lost Gods, è finalmente disponibile e gli sviluppatori hanno mostrato, durante un live streaming, un’anteprima dei contenuti del nuovo aggiornamento. Il DLC apporta molte modifiche a Immortals Fenyx Rising , tra cui un nuovo protagonista, nuovi dei e una prospettiva a volo d’ uccello.

Ubisoft ha lanciato Immortals Fenyx Rising nel dicembre dello scorso anno e il gioco di ruolo in terza persona è stato ben accolto dalla critica. Il titolo ha ricevuto due diversi DLC, con il secondo, Myths of the Eastern Realm, che ha portato un nuovo protagonista e ha allargato il pantheon degli dei nel gioco introducendo le divinità della mitologia cinese. Sebbene il nuovo DLC ritorni alla mitologia greca, la sua nuova prospettiva ricorda i giochi come Diablo, e introduce alcune modifiche importanti al gameplay. Le componenti che hanno reso famoso il gioco di Immortals Fenyx Rising sono rimaste intatte in The Lost Gods, compreso il senso dell’umorismo e dell’esplorazione. Purtroppo per introdurre la nuova prospettiva sono state eliminate alcune caratteristiche del gioco come l’arrampicata, e il metodo di combattimento è stato modificato e adesso somiglia molto a un titolo brawler.

Durante il live stream, lo sviluppatore Julien Galloudec ha sottolineato che, sebbene gran parte dell’esperienza sia stata cambiata nel DLC, c’è ancora molto di ciò che i giocatori hanno amato in Immortals Fenyx Rising in The Lost Gods. Discute anche di come è stata presa la decisione in modo che gli sviluppatori potessero sfruttare la nuova angolazione della telecamera per offrire ai giocatori nuovi tipi di sfide e meccaniche. Galloudec ha anche discusso del modo in cui il cambio della telecamera si lega bene alla storia del gioco e permette di capire il vero ruolo di Fenyx nel DLC.

Il cambiamento potrebbe allontanare molti fan del titolo, ma potrebbe anche portare a un’esperienza davvero unica se fatto abbastanza bene. Si spera che The Lost Gods sia in grado di fornire abbastanza di ciò che è stato amato del gioco base per soddisfare i fan. Immortals Fenyx Rising è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X / S.