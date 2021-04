Total War Rome Remastered: pubblicato un nuovo trailer

Alla fine del mese, finalmente potremo mettere le mani su una nuova veste di un vecchio successo strategico: stiamo parlando di Total War Rome Remastered, uno dei primi titoli della ben nota serie di giochi di strategia. SEGA e Creative Assembly, che hanno pubblicato recentemente un nuovo trailer, si sono date da fare durante questo periodo con una campagna pubblicitaria che ha puntato al confronto fra questa versione remastered e l’originale, ma soprattutto sulle novità che potremo aspettarci dalla prima.

Oltre il miglioramento grafico generale, infatti, è stato aggiornato il sistema delle mappe, con l’aggiunta anche di qualche unità. 16 fazioni precedentemente bloccate sono ora disponibili e una nuova schermata “Riepilogo fazioni” ci permette di visualizzarle visualizzarle a colpo d’occhio. Tra le tante altre cose, la fotocamera migliorata fornisce una visione migliore dell’azione, con la rotazione della mappa e uno zoom più ampio per la campagna.

Il nuovo filmato che è stato pubblicato, disponibile in calce all’articolo, è più una sorta di guida completa e riepilogativa alle funzionalità del gioco. Anche se alcuni di queste ci saranno familiari, è anche un modo per far conoscere a coloro che hanno giocato solo ai giochi più recenti del franchise le varie piccole novità che sono state introdotte in questa nuova versione del titolo.

Vi ricordiamo che Total War Rome Remastered uscirà il 29 aprile in esclusiva per PC.