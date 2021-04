After the Fall: FPS action co-op annunciato per Oculus Quest

Oggi nel primo Oculus Gaming Showcase, Vertigo Games, la divisione specializzata in publishing e sviluppo del gruppo globale Koch Media Group, ha annunciato l’FPS action co-op VR After the Fall per la piattaforma Oculus Quest. Questa versione è prevista per il lancio simultaneo con le versioni PC VR e PlayStation VR nell’estate 2021. Tra l’altro, il gioco supporterà il multiplayer multipiattaforma tra tutte le piattaforme. Vertigo Games offre anche un primo sguardo all’intenso gameplay action co-op per 4 giocatori con un primo teaser trailer di gioco (che potete trovare in calce all’articolo).

Famoso per l’FPS VR di platino Arizona Sunshine, con questo prossimo importante ingresso nel genere FPS d’azione VR, Vertigo Games porterà l’azione co-op per 4 giocatori a ritmo serrato in tutto il mondo. Insieme ad un massimo di tre amici o da soli, noi giocatori ci avventureremo in una terra desolata urbana post-apocalittica, che una volta era una LA alternativa degli anni ’80, in una continua lotta per la sopravvivenza. A dichiarare ciò, è lo stesso Trevor Blom, Technical Director di Vertigo Games.

Fin dall’inizio, il nostro più grande obiettivo con After the Fall è stato quello di offrire ai giocatori VR uno sparatutto coop post-apocalittico ispirato agli anni ’80 per farli affrontare con agli amici, indipendentemente dalle piattaforme su cui giocano – e non vediamo l’ora di sentire cosa penseranno i giocatori del primo assaggio di gameplay action che abbiamo rivelato oggi.

Ciascuna delle piattaforme VR per cui After the Fall è stato sviluppato presenta le proprie opportunità e sfide, e l’aver aggiunto Oculus Quest al mix con un gameplay senza compromessi è un risultato tecnico di cui sono incredibilmente orgoglioso.

Armati di controlli di movimento VR completi, verremo immersi nel territorio nemico in squadre di 4 o accompagnati da compagni AI, brandendo un arsenale di armi uniche e mortali di fronte a orde di razze delle nevi – feroci creature non morte che hanno guidato l’umanità sottoterra – tutto per assicurare la sopravvivenza dell’umanità per un altro giorno.

Sviluppato da Vertigo Studios e pubblicato da Vertigo Games, After the Fall arriverà su Oculus Quest, PlayStation VR e PC VR nell’estate 2021.