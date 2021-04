Genshin Impact: Legal Expertise mostra le abilità di Yanfei

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo. Inoltre miHoYo è pronta per pubblicare la versione 1.5 il 28 aprile che introdurrà la nuova versione per PS5 del gioco e due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Yanfei, sarà disponibile insieme al banner di Zhongli.

Nel gioco Yanfei è una catalyst di tipo Pyro, con il suo attacco normale utilizza sfere di fuoco che infliggono fino a tre colpi consecutivi all’avversario. Ogni volta che colpisce i nemici otterrà un Sigillo Scarlatto. L’attacco caricato di Yanfei consuma stamina e anche tutti i suoi Sigilli Scarlatti prima di infliggere danni Pyro AoE agli avversari. La sua abilità elementale è Signed Edict, e questo evoca fiamme che infliggono danni AoE Pyro. Done Deal è un’esplosione elementale che circonda i nemici con delle fiamme che infliggono danni AoE. Di seguito troverai i suoi talenti passivi e le costellazioni:

Talenti passivi:

Encyclopedic Expertise:

Visualizza la posizione delle risorse vicine a Liyue sulla mini mappa.

Condizione:

Quando Yanfei consuma Sigilli Scarlatti con un Attacco Caricato, ogni Sigillo Scarlatto consumato aumenterà il suo attacco del 5% per 6s. Questo non si accumula e se l’effetto viene attivato di nuovo entro i 6 secondi, sovrascriverà il precedente.

Xiezhi’s Eye:

Quando gli attacchi caricati di Yanfei infliggono colpi CRIT, l’attacco caricato causerà un danno Pyro AoE pari all’80% del suo ATT. Questo conta come danno.

Costellazioni:

The Law Knows No Kindness:

Quando Yanfei usa il suo attacco caricato, ogni sigillo scarlatto riduce il costo di stamina di questo attacco caricato del 10% e aumenta la sua resistenza alle interruzioni quando lancia l’attacco caricato.

Right of Final Interpretation:

Aumenta del 20% la velocità di CRIT attacco caricato di Yanfei contro i nemici con meno del 50% di HP.

Samadhi Fire-Forged:

Aumenta il livello di Signed Edict di 3. Il livello massimo è 15.

Supreme Amnesty:

Quando viene attivato Done Deal: crea uno scudo che assorbe fino al 75% dei PS massimi di Yanfei per 15 secondi. Questo scudo assorbe danni del 250% in modo più efficiente.

Legal Cheat Sheet:

Aumenta il livello di Done Deal di 3. Il livello massimo è 15.

Extra Clause:

Aumenta di 1 il numero massimo di Sigilli Scarlatti.

Genshin Impact è disponibile per PS4, PC e mobile. Una versione per PS5 sarà disponibile dal 28 aprile, mentre per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.