Xbox Game Pass: superati i 23 milioni di abbonati

Inutile dirlo, Xbox Game Pass è l’asso nella manica di Microsoft che è stato in grado di attrarre a sé sempre più abbonati nel corso del tempo. Dopo il dominio di Sony nella precedente generazione di console con la sua PlayStation 4, per quella in corso Microsoft, con la sua Xbox, ha deciso di puntare molto sul Game Pass. Scommessa che sta dando i suoi frutti, a quanto pare.

Secondo un tweet di Jez Corden di Windows Central, Xbox Game Pass Game Pass ha ora più di 23 milioni di abbonati. Se quel rapporto è accurato, e non c’è motivo di credere che non lo sia, significa che Game Pass ha guadagnato cinque milioni di abbonati negli ultimi tre mesi: infatti, Microsfot a gennaio aveva riferito che il servizio aveva raggiunto i 18 milioni di utenti. L’aggiunta di altri 5 milioni di abbonati in soli tre mesi è un risultato davvero impressionante!

Sicuramente diversi fattori hanno contribuito al raggiungimento di una tale cifra, come ad esempio i 20 giochi Bethesda che sono stati aggiunti al catalogo del Game Pass dopo l’acquisizione dello studio da parte di Microsoft, oltre al fatto che il servizio offre anche l’accesso a tutti i giochi esclusivi per Xbox al momento del lancio, nonché a tantissimi alti titoli. Staremo a vedere nei prossimi tempi come Sony e Nintendo proveranno a reagire di fronte a questa strategia.