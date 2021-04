Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack: ora disponibile

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack (qui per la nostra recensione) dello sviluppatore GUST STudios è da oggi disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam. Questa collection della serie “Mysterious” pubblicata da KOEI TECMO è ambientata appunto durante l’era Mysterious, un periodo pieno di miracoli oltre la comprensione umana, incentrato su quattro alchimiste e sulle loro straordinarie esperienze. La trilogia offre le versioni più complete dei tre giochi, piene della grande quantità di DLC pubblicati in precedenza per i titoli e di tutti i nuovi contenuti per le versioni DX: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX, e Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX. I titoli sono disponibili solo in digitale per l’acquisto individuale oppure insieme in uno speciale Deluxe Pack che contiene tutti e tre i giochi.

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX segue Sophie in una storia di formazione mentre lotta per essere all’altezza dell’eredità di sua nonna. La nuova versione DX di quest’avventura amatissima dai fan include tre nuovi calderoni che aggiungono nuovi elementi al sistema di sintesi, oltre a un nuovo costume per Sophie! Oltre a questi elementi appena introdotti, i giocatori avranno anche accesso a una grande quantità di DLC precedentemente rilasciati per il titolo, inclusi sei costumi, quattro background music pack, due set di oggetti, un episodio sequel, l’area di raccolta ‘Hidden Archive’ e il livello di difficoltà “DESPAIR“.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX introduce nell’avventura di Firis quattro nuovi veicoli con varie caratteristiche, oltre a missioni per sconfiggere sette nuovi mostri. Se riuscirete a sconfiggere questi sette mostri, avrete la possibilità di sfidare il nemico incredibilmente impegnativo, Palmyra! Il gioco include anche la maggior parte dei DLC pubblicati in precedenza, inclusi due personaggi giocabili, 16 costumi, quattro background music pack e due nuove aree da esplorare.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX presenta un nuovo dipinto che ci consente di entrare nel mondo di Nelke & the Legendary Alchemists del 2019, che può essere sbloccato raccogliendo i frammenti dei dipinti misteriosi durante la loro avventura. Dopo aver incontrato Lady Nelke, sono disponibili diversi scenari e missioni dei boss per aiutare a sviluppare la città di Westwald, offrendo una nuova potente sfida per le gemelle alchimiste. La versione DX del gioco include anche la maggior parte dei DLC pubblicati in precedenza, inclusi due personaggi giocabili, 7 costumi, cinque background music pack, cinque set di oggetti, una nuova area da esplorare, 8 funzionalità di gioco aggiuntive e 4 altri oggetti DLC, incluse nuove ricette e missioni.

Tutti i titoli della trilogia includono anche una Photo Mode, incorporata, che permette a noi giocatori di salvare i ricordi preferiti della nostra avventura, una funzione di accelerazione per la battaglia (che offre la possibilità di alterare la velocità della battaglia in modo dinamico) e un Digital Artbook che presenta illustrazioni e musica di sottofondo dei giochi.

Tra l’altro, per festeggiare l’arrivo di Atelier Mysterious Trilogy, KOEI TECMO Europe ha annunciato uno sconto del 10% per tutti coloro che lo acquisteranno tramite Steam durante la prima settimana del lancio. Un’occasione da non perdere!