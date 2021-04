Cam Sync 1080p V2: videochiamate semplici e di qualità

Nuova webcam, nuove funzionalità

Creative Technology annuncia Creative Live! Cam Sync 1080p V2, la webcam più recente dotata di SmartComms Kit, che offre una serie di feature per la comunicazione intelligente come il rilevamento automatico della voce e la cancellazione del rumore, rendendo le videochiamate da casa più semplici e di qualità. Con due microfoni integrati migliorati e video Full HD a 1080p / 30 FPS, offre una comunicazione più chiara agli utenti.

SmartComms, integra VoiceDetect, NoiseClean-out tutto su app Creative

Con SmartComms Kit, Live! Cam Sync 1080p V2 offre un modo più semplice e intelligente per comunicare online. La nuovissima funzione VoiceDetect consente di parlare senza intoppi poiché il microfono si riattiva in base al rilevamento vocale, mentre NoiseClean-out lavora per ridurre i fastidiosi rumori di sottofondo durante le videochiamate. Queste feature sono tutte disponibili sull’app Creative, scaricabile su qualsiasi piattaforma con Windows 10.

Semplicità e privacy

Cam Sync 1080p V2 è anche conforme a UVC, facile da configurare e più d’impatto del predecessore, capace di rendere le videochiamate più semplici per gli utenti poiché non richiede l’installazione di driver aggiuntivi e funziona non appena viene collegato a una porta USB-A su PC o MAC. È inoltre dotata di un copriobiettivo integrato per garantire una maggiore privacy e di un clip universale che consente di trovare l’angolazione migliore grazie alla sua flessibilità.

Ideale per chi lavora in videocall

E’ la webcam ideale per qualsiasi tipo di videochiamata, che sia su Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Google Meet, Facebook Messanger o altrove grazie alle nuove feature per la comunicazione intelligente e alla semplicità di installazione.

Prezzo e disponibilità

Cam Sync 1080p V2 è disponibile ora ad un prezzo speciale di lancio di €49,99 e in seguito al prezzo di €59,99 su Creative.com.

Sembrerà banale nel mercato odierno, ma il rapporto qualità-prezzo è veramente vantaggioso.

Una webcam semplice da settare, con numerose funzionalità ad un prezzo tanto competitivo.

Per ulteriori informazioni, visita [creative.com/livecamsync1080pv2]creative.com/livecamsync1080pv2.