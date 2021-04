Reon Pocket 2, maggiore vestibilità

Nuovo modello, maggiore vestibilità

Sony ha annunciato un prodotto di follow-up per Reon Pocket, il “condizionatore d’aria indossabile” controllato da app rilasciato lo scorso anno dopo il crowdfunding sulla piattaforma dell’azienda.

Il Reon Pocket 2 sembra più o meno lo stesso del modello originale, ma gli interni di nuova concezione possono raggiungere fino al doppio del livello di assorbimento del calore, secondo Sony, risultando in prestazioni di raffreddamento più potenti. Sony afferma anche di aver migliorato la resistenza al sudore di Reon Pocket 2, rendendolo più adatto a situazioni di esercizio leggero.

Il modello precedente era per lo più commercializzato come qualcosa da indossare con una speciale maglietta intima per rendere più sopportabile il pendolarismo estivo, ma questa volta Sony sta enfatizzando casi d’uso più versatili, in particolare il golf. L’azienda ha collaborato con marchi di abbigliamento sportivo tra cui Le Coq Sportif, Munsingwear e Descente per produrre una gamma di abbigliamento da golf che presenta tasche in cui il dispositivo può essere inserito.

Sony ha anche progettato un accessorio per la tracolla in modo che il Reon Pocket possa essere utilizzato con i vestiti normali. In precedenza, dovevi acquistare maglie prodotte e vendute solo da Sony.

Uscita e prezzo di lancio in Giappone

Il Reon Pocket 2 è uscito oggi in Giappone per 14.850 yen (circa $ 138). Nessuna parola su un rilascio altrove.

https://first-flight.sony.com/pj/reonpocket