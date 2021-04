Farming Simulator 22: nuovo simulatore in arrivo

Il grande gioco di simulazione agricolo definitivo è in arrivo anche quest’anno. Farming Simulator 22 sarà disponibile per Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One, Mac e Stadia nel quarto trimestre del 2021.

Ancora una volta il titolo fa un grande balzo in avanti grazie a nuovissime funzionalità e miglioramenti all’interno del gioco. Infatti, Farming Simulator 22 consentirà di creare una propria fattoria da soli o addirittura in cooperativa grazie alla nuova modalità multiplayer che può ospitare fino a 8 giocatori su console e 16 su PC, Mac e Stadia.

Molte novità in arrivo come nuove colture, nuove mappe, nuovi macchinari agricoli. I giocatori dovranno prepararsi per l’aggiunta di cicli stagionali, cosi come per altre funzionalità che verranno presto annunciate. Il titolo offrirà una maggiore profondità grazie ad una varietà di nuove aggiunte a alla massima libertà di gioco.

Con un set di oltre 400 macchine e strumenti di oltre 100 marchi agricoli autentici, i giocatori possono aspettarsi una simulazione migliorata e realistica. Come ha dichiarato il CEO di GIANTS Software Christian Ammann:

“Stiamo continuando a crescere assieme ai nostri videogiochi. Farming Simulator 22 rappresenterà una pietra miliare nella storia della serie e della nostra azienda che è ora un publisher autodeterminato con il pieno controllo del suo prodotto.”

Il gioco verrà basato sul motore GIANTS ENGINE 9, che incorporerà molti miglioramenti visivi e tecnici con un intelligenza artificiale nettamente avanzata. Inoltre, il titolo garantirà migliori prestazione su tutte le piattaforme grazie al supporto delle DirectX 12 e a tecnologie grafiche avanzate. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito ufficiale di Farming Simulator.