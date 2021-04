Senran Nin Ninja Taisen Neptune Shoujo-tachi no Kyouen: primi dettagli

Compile Heart ha aperto il sito ufficiale per Senran Kagura e Neptunia azione di crossover RPG Senran Nin Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen, offrendo prime informazioni e le immagini sulla storia, mondo, e caratteri. Di seguito una panoramica del titolo:

Game Ninja World, un mondo in cui si riuniscono tutti i ninja. Mentre la lotta per il controllo del paese si intensificava tra i signori feudali di ciascuna terra, scintille volarono tra le due maggiori potenze con le due principali scuole ninja. La Scuola Konba ha imparato l’arte del ninjutsu attraverso la Tecnica di comando, mentre la Scuola Hanipa ha imparato l’arte del ninjutsu attraverso la Tecnica d’azione. I due campi stavano combattendo per la supremazia quando un misterioso esercito di ninja macchina che utilizzava una “Tecnica di tiro” ha improvvisamente attaccato. In un batter d’occhio, l’esercito di macchine ninja aveva già superato un potere minore e il suo leader You Geima annunciò al mondo. Lascia che le Super NINJA Wars decidano di iniziare la scuola ninja più forte del mondo!

Mondo

Gioco Ninja World

Un mondo di Stati in guerra, dove molti paesi grandi e molti piccoli competono per la supremazia. Gli yokai locali esistono nella remota regione selvaggia. Ogni paese possiede il proprio ninja come potenza principale, la cui arena è la guerra.

Due grandi potenze

Ci sono due poteri principali in Game Ninja World. La nazione alleata di Hatonokuni, che possiede la Scuola Ninja di Konpa. E la nazione gigante Maabekoku, che possiede la Scuola Ninja di Hanipa.

Personaggi: Hatonokuni (Konpa School)

Purple Heart (doppiato da Rie Tanaka)

(doppiato da Rie Tanaka) Black Heart (doppiato da Asami Imai)

(doppiato da Asami Imai) White Heart (doppiato da Kana Asumi)

(doppiato da Kana Asumi) Green Heart (doppiato da Rina Satou)

Senran Nin Ninja Taisen Neptune: Shoujo-tachi no Kyouen sarà lanciato per PlayStation 4 il 26 agosto in Giappone.