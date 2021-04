Valheim: disponibile il nuovo aggiornamento 0.150.3

Dopo la grande patch del mese scorso, è ora disponibile un nuovo aggiornamento per il famoso gioco di ruolo multigiocatore Valheim. Questa nuova patch porta con sé un’esperienza più fluida con tempi di caricamento più rapidi.

La patch aggiunge un nuovo sistema di modifica del terreno, che secondo gli sviluppatori ha richiesto più tempo del previsto. Per questo motivo il nuovo aggiornamento è stato leggermente ritardato.

Come afferma lo sviluppatore Iron Gate:

Il nuovo sistema di modifica del terreno è stato modificato per rendere il caricamento più veloce e agevole. Tecnicamente è un cambiamento piuttosto grande, ma non dovresti notare molta differenza, tranne per alcune piccole modifiche al comportamento della zappa e del piccone.